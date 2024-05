Nyrkinisku päähän tappoi isän, teko tallentui videolle – uhrin lähtö sairaalalta kaatoi syytteen

Uhrin kallo murtui

Katuvainen lyöjä ei pitänyt miehen pudottaneita iskuja voimakkaina

– Valvontakameratallenteesta on nähtävissä, että [mies] on lyönyt vasurilla ja isku on näyttänyt suhteellisen voimattomalta, mutta kuitenkin tehokkaalta, mikä voi johtua [miehen] vuosien takaisesta nyrkkeilyharrastuksesta, oikeus arvioi.