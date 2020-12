Korona iski taksialalle – enää Kela ei korvaa taksiyrittäjän odotusaikaa, kyytien kustannukset yhteiskunnalle tuplaantuneet: "Onhan se meille parempi"

Koronan aikaan yhteiskyyti on sallittu vain saman ruokakunnan tai hoitolaitoksen jäsenille, ja koska Kela ei enää korvaa taksiyrittäjän odotusaikaa, kuljettajat laskuttavat erikseen asiakkaan meno- ja paluukuljetuksen. Vaikutus on suuri erityisesti pitemmissä potilaskuljetuksissa. Kela-kyytien kustannukset ovat jopa tuplaantuneet.

– Jos tarjotaan meno- ja paluukyytiä, ja kuljettaja päättää jäädä sitä odottamaan, niin riski on että paluukyyti ei toteudu. Mutta silloin kun asiakas on kyydissä, Kela korvaa, Otaxin toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjola kertoo.

– Se on luontevasti vaikuttanut niin, että kaikki ne jotka ovat kuljetettu hoitoon tai hoidosta kotiinpäin, ovat pääsääntöisesti saaneet oman kyydin ja se on näkynyt volyymin kasvuna, Pohjola sanoo.

– Tähän saakka ollaan pärjätty sillä, että pääosalla taksiautoilijoilla on ollut talous kunnossa ja he ovat kestäneet niitä iskuja, mitä on tullut. Tällä hetkellä eletään alle viidenkymmenen prosentin kysyntää. Kela on ollut iso asia ja tärkeä niille, jotka niitä kyytejä ajaa, mutta tämän varaan ei voida taksipalvelujen tuottamista tulevaisuudessa laskea.