Taksinkuljettajan raju väite kyytien ryöstöhinnoista – reilun kilometrin matkasta karaokeravintolaan 55 euroa

Taksinkuljettaja Tapio Mäkinen on pahoillaan asiakkaiden puolesta, sillä Mäkisen mielestä joidenkin taksien hinnoittelu on "täysin mielivaltaista".

Mäkinen on kuullut asiakkailtaan, että reilun kilometrin matka Helsingin Asema-aukiolta Snellmaninkadulle karaokeravintolaan on maksanut 55 euroa. Noin 20 kilometrin kyyti hotelli Clarionista Helsinki-Vantaan lentoasemalle puolestaan on voinut köyhdyttää asiakasta 200 euroa.