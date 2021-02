Taksikuski Tapio ei enää ota asiakkaita Helsingin ehkä tunnetuimmalla taksitolpalla, koska uudet kollegat taistelevat asiakkaista jopa väkivalloin: "Villin lännen saluuna"

Hän on huolissaan siitä, ryvettyykö koko taksialan maine epämääräisten tapausten takia.

Todistanut kolmea väkivallantekoa

Välttelee suosittua tolppaa

Tilanne on edennyt siihen pisteeseen, ettei Mäkinen enää aja odottamaan asiakkaita Helsingin Asema-aukion taksitolpalle. Tolppa on pääkaupungin ehkä tunnetuin taksitolppa ja tunnetaan lempinimellä Tunkio. Syynä tolpan välttelyyn on juurikin aggressiiviseksi yltynyt kilpailu asiakkaista.