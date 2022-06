Nyhtökauran kehittäjän Maija Itkosen menestyksen takaa löytyy arkinen asia: "Olen edelleen sitä mieltä"

Itkosella ja hänen kirjailijapuolisollaan Juha Itkosella on 17- ja 11-vuotiaat pojat sekä 5-vuotiaat kaksospoika ja -tyttö. Kaksosia Itkoset odottivat, kun nyhtökaurayrityksessä elettiin kiireisimpiä aikoja.

– Joskus kun minulta kysyttiin, mikä on menestyksesi salaisuus, onnistuin vastaamaan, että päiväkoti. Olen edelleen sitä mieltä. Maailmassa on maita, joissa äiti ei voi viedä lastaan päiväkotiin. Periaatteessa meillä kaikilla on kahdeksan tuntia päivässä käytössä, eikä meidän tarvitse tehdä mitään saadaksemme sen, Itkonen sanoo MTV Uutisten Ruuhkavuodet-sarjassa.