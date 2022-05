Martina Aitolehti, 39, kertaa MTV:lle hurjaa päiväohjelmaansa: Valaa uskoa kaikkiin vanhempiin: "Jos minä pystyn..."

Pitkä ja vaativa ura

Yli 20 vuotta julkisuudessa ollut Aitolehti on tehnyt vuosien varrella monenlaista. Hän on luonut uraa mallina, ollut mukana kauneuskilpailuissa ja järjestänyt niitä, tähdittänyt tv-sarjoja ja kokeillut siipiään laulajanakin. Hän on myös saanut kaksi lasta, Victorian ja Isabellan.