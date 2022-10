Kaoottiset kodit laitetaan järjestykseen uutuussarjassa – tästä Kaaoksen kesyttäjät -ohjelmassa on kyse

Kaaoksen kesyttäjät -sarjassa kurkistetaan kahdeksan suomalaisen perheen kaoottisiin koteihin ja laitetaan ne uuteen järjestykseen. Muutostiimi tarttuu Susani Mahaduran johdolla eri syistä tavarapaljouteen ja sekasotkuun ajautuneisiin koteihin ja muokkaa ne asukkaiden kanssa kaoottisista viihtyisiksi unelmakodeiksi viikossa. Ohjelma pohjautuu Sort Your Life Out in Seven Days -formaattiin.

Sarjassa perheet saavat haasteen hankkiutua eroon 50% tavaroistaan. Tätä varten koko asunto tyhjennetään ja joka ikinen kodin tavara siirretään suureen halliin, missä kaikki on yhdellä kertaa nähtävillä. Lopulta vain rakkaimmat ja tarpeellisimmat tavarat saavat palata tyhjään kotiin. Luopuminen ei aina ole helppoa ja siinä perheet saavat tukea ammattijärjestäjältä Laura Holmströmiltä.

Hallilla puuseppä Einari Saarinen uudistaa kotia Holmströmin metodeja tukien. Saarinen ideoi rohkeasti asukkaiden yllätykseksi käyttökelvottomista huonekaluista uusia ja tarpeellisia kalusteratkaisuja.

TUTUSTU MUUTOSTIIMILÄISIIN:

Susani Mahadura

Ohjelman juontaja Susani Mahadura on toimittaja ja ohjaaja, jonka sydän sykkii tarinoille ja kohtaamisille. Mahadura juonsi neljän ja puolen vuoden ajan palkittua Mahadura&Özberkan-radio-ohjelmaa, jonka keskiössä olivat yhteiskunnan marginaalissa elävien ihmisten tarinat. Hänet on nähnyt television parissa juontajana ja toimittajana Linnan juhlissa, Puoli seitsemän -ohjelmassa ja Venla-palkitussa Verta, hikeä ja t-paitoja -dokumenttisarjassa, jossa selvitettiin, miten vaateteollisuuden nurjalta puolelta löytyy.

– Suhtautumiseni materiaan ja tavaraan on muuttunut paljon elämäni aikana. Olen laman lapsi ja kokenut jo varsin nuorena, miltä kaiken menettäminen kotia myöten tuntuu. Epävarmoina aikoina ylimääräistä ei juurikaan ollut ja totuin siihen, että koko elämä mahtui meidän perheellä pariin matkalaukkuun. Koti oli siellä, missä perhekin. Lama on jättänyt siinä mielessä syvät jäljet itseeni, etten edes aikuisiällä ole uskaltanut kiintyä mihinkään asuntoon tai fyysiseen paikkaan, sillä taustalla on ollut pelko, että kaiken voi menettää minä hetkenä hyvänsä, hän kuvailee tiedotteessa.

Laura Holmström

Sarjassa osallistujen apuna on Laura Holmström, helsinkiläinen ammattijärjestäjä ja kahden pojan äiti. Hän on auttanut muita elämän epäjärjestyksen keskeltä tasapainoisempaan elämään vuodesta 2017 lähtien. Holmström myös luennoi, opettaa, kirjoittaa Tunnesuhde-blogia ja tekee YouTube-videoita tunteesta toimintaan.

– Luopumalla turhista olen itse löytänyt sen tärkeimmän elämässä. Ne on ne läheiset ihmiset – ei seinät ja tavarat. Järjestys on osa hallinnantunnetta. Kun hahmottaa ja tietää mitä omistaa, ei ahdistu pienistä kasoista tai epäjärjestyksestä. Järjestäminen on luopumista, mutta tavarasta luopuminen ei tarkoita sitä, että menettäisimme oman identiteettimme. Tavarat edustavat meille usein koettua ja elettyä elämää. Esineet ja tavarat ovat kuitenkin elotonta materiaalia. Muistot säilyvät sydämessämme. Hyvät muistot tulvivat mieleen esimerkiksi musiikin avulla, eivät niinkään virttyneiden tavoitefarkkujen säilömisestä. Jos esineistä ei ole hyötyä niin niistä on useimmiten haittaa arjessamme, Holmström kertoo tiedotteessa.

Einari Saarinen

Huonekaluja ohjelmassa uudistaa Einari Saarinen, helsinkiläinen puuseppä, lavastaja, perheenisä ja yleinen käsityöläinen. Hänen yrityksensä ydinarvoihin kuuluu kestävän kehityksen periaatteiden mukainen ajattelu ja kierrätysmateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan. Saarinen on tehnyt yrittäjäuransa alusta asti töitä tv- ja elokuvatuotannoissa, muun muassa Teit meistä kauniin, Valmentaja, Aika jonka sain, Pohjolan satoa, Masked Singer Suomi, Talent Suomi.

– Järjestys merkitsee minulle tietynlaista harmoniaa ja selkeyttä tehdä töitä. Olen tarvehankkija ja mietin pitkään ja joka suunnasta, jos olen hankkimassa työkalua, pelikonsolia tai telkkaria. Viherkasveissa tämä ei päde, sillä tarvitsen ne kaikki – sen tiedän miettimättä. Minulle ei ole sinänsä ongelma luopua materiasta, mutta tärkeistä esineistä haluan pitää kiinni. Ne on yleensä peritty tai hankittu käytettynä. Japanilaiset käsityökalut ovat intohimoni kohde, mutta ne maksavat niin paljon, että niissä riittää useimmiten kuvan tuijottaminen, hän kertoo tiedotteessa.

JAKSOT 1-3

Avausjaksossa tutustutaanKristaanlapsineen, jotka menettivät kotinsa viisi vuotta sitten tulipalossa. Seudun asukkaat antoivat ensiapuna lahjoituksia, joiden turvin perhe selvisi pahimman yli. Lahjoitusten määrä kuitenkin yllätti perheen ja uusi koti pursuaa edelleen tavaraa. Kiitollisuudesta huolimatta, perheelle on tullut aika luopua ylimääräisestä. Miten suhtautuminen tavaraan muuttuu, kun on kerran menettänyt kaiken?

Toisessa jaksossa muutostiimi rientää auttamaanHenniä, Vesaa ja Viliä Vantaalle. Aktiiviset lätkävanhemmat ovat ostaneet vuosien varrella taloonsa tavaraa niin paljon, ettei perhe viitsi enää pyytää ystäviään kylään sekasorron keskelle. Vieraiden sijaan olohuonetta koristaa moottoripyörä. Onnistuuko perhe ripustamaan ostohousunsa naulaan ja muutostiimi saamaan talon huoneet hyötykäyttöön?

Kolmannessa jaksossa tavataan helsinkiläiset Fatimja Jari, jotka ovat kiireinen pariskunta. Fatim toimii politiikan kentällä aktiivisesti eikä tärkeisiin tilaisuuksiin löydy sopivia vaatteita kodin sotkuisten kaappien uumenista. Tavaroiden karsiminen ja paikoilleen laittaminen on jäänyt kiireisen arjen jalkoihin. Pariskunta suhtautuu tilanteeseen hieman eri tavoin ja siivousvastuu kaatuu Jarin niskaan. Onnistuuko muutostiimi muokkaamaan pariskunnan asunnon edustusarkea tukevaksi?