Nuorukaisten pako Venäjältä näkyy jo maineikkaassa korpihotellissakin – "Myös suomalaisasiakkaat ovat huomanneet"

Korpilampi on tunnettu 1977 järjestetystä talouspoliittisesta Korpilampi-seminaarista, jonka kutsui kokoon silloinen pääministeri Kalevi Sorsa. Nykyäänkin hotelli on erityisesti erilaisten kokousten ja tapaamisten näyttämö.

Hotellin johtaja Nina Peltola kertoo, että venäläisasiakkaita on alkanut näkyä viime päivinä. Moni on varannut vain yhden yön, mutta jatkaneetkin sitten majoittautumistaan vielä muutaman päivän. Muutamaa päivää pidempiä varauksia venäläisasiakkaat eivät kuitenkaan ole tehneet.

– Selkeästi he ovat varanneet vain yöksi ja miettineet sitten, mihin suuntaan lähtevät, hän kertoo.

Miehet korostuvat venäläisasiakkaissa

Peltolan arvion mukaan huoneita on mennyt venäläisasiakkaille muutamia kymmeniä. Myös yrityksen tavanomainen asiakaspohja, kokouksiaan viettävät yritykset, ovat huomanneet esimerkiksi parkkipaikan rekisterikilpien perusteella venäläisten löytäneen hotellille.

– Heitä ei aikaisemmin ollut, niin ero on huomattavissa hyvinkin helposti, Peltola kertoo.

Peltolan mukaan on selkeästi huomattavissa, että hotelliin on majoittautunut erityisesti eri-ikäisiä miehiä ja nuorehkoja miesporukoita. Lisäksi majoittautuneina on nuoriakin lapsiperheitä.