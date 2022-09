Rajavartiolaitos: Itärajan aita tarvitaan mahdollisimman pian: "Tänä vuonna liikkeelle" – vain hallituksen rahoitus puuttuu

– Valitettavasti eurooppalainen turvallisuusympäristö on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana, mistä esimerkkinä on välineellistetty maahanmuutto Valko-Venäjän rajalla. Keinot, jotka tällä hetkellä ovat käytössä, eivät enää ole riittäviä.

Rajavartiolaitoksen mukaan kaikki muu tarvittava aidan rakentamista varten on olemassa, paitsi poliittinen päätös rahoituksesta.

– Aika yksityiskohtaisetkin asiat on selvitetty jo rajavartiolain muutoksessa. Nyt on kyse siitä, miten tämä uhka suhtetutetaan muihin valtion menotarpeisiin.

Aita maksaisi noin miljoona euroa kilometriltä

– Kyse on 2,5-4 metrin korkuisesta aidasta, jonka päällä on piikkilanka hidastamassa ylittämistä. Tarkoitus ei ole pysäyttää ihmistä, vaan hidastaa ylitystä. Yhdistettynä tekniseen valvontaan, meillä on parempi reagointiaika.