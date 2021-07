Kuumuudesta kärsivät säntäävät nyt ikkunattomiin ilmastoituihin lähihotellin huoneisiin – staycation-ilmiö on madaltanut kynnystä

Marski by Scandicin hotellinjohtaja Jouko Puranen kertoo, että viikonloppuisin lähes jokainen ikkunaton huone on varattu Marski-hotellista. Huoneita on 55. Ikkunattomien huoneiden suosio on Purasen mukaan kasvanut myös Scandic Kalliossa ja Scandic Kaisaniemessä.