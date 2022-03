Turistit empivät nyt matkustamista Suomeen Ukrainan sodan takia: "Tuntuu kuin olisi iskenyt toinen korona"

Kaksikymmentä vuotta toiminut yritys toimii entisen rajavartioston tyhjille jääneissä rakennuksissa, jotka on remontoitu majoituskäyttöön ja yhteisruokailutilaksi. Lisäksi aivan itärajan tuntumaan on noussut ylellisiä karhumökkejä.

Kriisi iskee Suomen ja itäisen Euroopan matkailuun

Peruutukset toistaiseksi yksittäisiä

– Kaikki riippuu kriisin kestosta. Mitä pidempään se jatkuu, sitä suuremmat seuraukset sillä on. Valitettavasti me odotamme, että kriisin vaikutus Suomen matkailualalle tulee olemaan suuri. Dataa on toistaiseksi vain vähän, koska tilanne on tuore.