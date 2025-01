Työttömät: Ehdotukset toimeentulotuen leikkaamisesta ovat vastuuttomia – "Puuttuu inhimillinen tekijä"

”Palveluja pitää parantaa eikä viedä kriittisessä elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä vähäisiä tuloja. Sellainen ei lisää ihmisten toimintakykyä.”

Näin toteaa MTV Uutisille Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Hirsjärven mukaan keskiviikkona julkaistun työryhmän ehdotuksissa on "monia ongelmallisia piirteitä ja sudenkuoppia".

– Esitys pohjautuu vahvasti näkemykseen siitä, että kokoaikatyötä että kaikki ihmiset voivat ja haluavat tehdä kokoaikatyötä, elämäntilanteesta riippumatta. Se on ongelmallinen lähtökohta.

Esityksen sisällöstä voi lukea lisää täältä:

"Säästö toimeentulotuesta siirtyy kustannuksina muihin palveluihin"

Työttömien mukaan työryhmän tavoite on hyvä eli saada ihmiset oikeille tuille.

– Esityksestä puuttuu kuitenkin inhimillinen tekijä. Toimeentulotuen varassa olevat ihmiset ovat heikoilla, ja nyt ajatuksena on tehdä rajuja taloudellisia sanktioita.

Hirsjärvi on huolissaan siitä, mitä tapahtuu niille ihmisille, joiden toimeentulotuen perusosaa alennetaan.

– Peruskysymys on, kuka vastaa ihmisestä silloin, kun sanktiot vievät toimeentulon tai esimerkiksi asunnon.

Toimeentulotukiuudistuksella hallitus tavoittelee toimeentulotuen saajien puolittamista ja 70 miljoonan euron säästöjä. Puheenjohtaja kyseenalaistaa säästövaikutukset.

– Syntyykö tässä todella säästöä? Monessa kohtaa esityksessä näkyy, että säästö toimeentulotuesta siirtyy kustannuksina muihin palveluihin. Lisäksi palveluita oletetaan löytyvän, vaikka kunnissa leikataan TE-palveluista, alueilla sosiaalipalveluista, ja järjestörahoitukset ovat rajuissa leikkauksissa.

– Kolmas sektori ja seurakunta ovat perinteisesti ottaneet koppia pulaan joutuneista, joista useimmat ovat juuri perustoimeentuloasiakkaita. Nyt hallituksen leikkausten vuoksi tämä verkosto on vaurioitunut, ja se vaikuttaa myös muun muassa ruokajakeluun, joka on jo vuosia heikentynyt.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

"Leikkausten sijaan korotuksia"

Hirsjärvi arvioi, että ehdotukset pohjaavat erityisesti siihen, että hyvinvointialueilla on riittävästi sosiaali- ja terveyspalveluita, vaikka tiedossa on, että talous alueilla on hyvin kriittinen.

– En näe mitenkään järkevänä, että perustoimeentuloon tehdään minkäänlaisia leikkauksia. Pitäisi olla päinvastoin. Suomi on saanut EU:n sosiaalisten oikeuksien komitealta huomautuksia siitä, että suomalainen sosiaaliturva on liian alhainen. Tämä on vastuutonta.

– Palveluja pitää parantaa eikä viedä kriittisessä elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä vähäisiä tuloja. Sellainen ei lisää ihmisten toimintakykyä.

Työryhmän muistio on nähtävissä täällä.