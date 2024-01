Nuorista Leijonista pamahti raaka arvio MM-välierän alla

Nuoret Leijonat selvitti tiensä neljän parhaan joukkoon voittamalla Slovakian jatkoerässä 4–3. Suomen MM-turnaus on ollut kuoppainen. Joukkue hävisi alkulohkossa Kanadalla ja Saksalle. Latvia ja Ruotsi kuitenkin kaatuivat.

Yhdysvallat on marssinut jykevästi voitosta voittoon. Hyökkääjä Cutter Gauthier on koko MM-turnauksen pistepörssin kärjessä tehopistein 1+9. Yhdysvallat kaatoi alkulohkossa kaikki vastustajansa: Norjan, Sveitsin, Tshekin ja Slovakian.

The Hockey News muistuttaa Suomen ja Yhdysvaltojen välieräkohtaamisen alla suomalaisen jääkiekon vahvuuksista. Julkaisu kertoo Suomen joukkueen luottavan pelin rakenteeseen, fyysiseen peliin ja järkevään puolustamiseen. Suomi "väsyttää vastustajansa". THN huomioi, että joukkueella on ollut kuluvassa MM-turnauksessa aiemmin vaikeuksia saada näitä elementtejä toimimaan, mutta nyt sävel on alkanut löytyä.