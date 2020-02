Alle 13-vuotiaiden psyykkiset häiriöt yleistyneet ja oireilu on yhä vakavampia, lähetteissä hurja kasvu – "Väkivaltainen käyttäytyminen on entistä rajumpaa ja vaikeammin hallittavaa"

HUS-alueella tämä näkyy muun muassa niin, että lastenpsykiatrian (0–12-vuotiaat) tahdosta riippumattomien lähetteiden määrä on kahdeksankertaistunut viidessä vuodessa.

Yliopistollisten keskussairaala-alueiden lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteiden kokonaismäärä on noin kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Käyttäytymisen ongelmat, ADHD, ahdistus

– ADHD on ehdottomasti tavallisin ja nämä lapset ovat yleensä kouluikäisiä. Alle kouluikäisille käyttäytymisen ongelmat on tavallisin lähetteen syyn. Ja sitten kun mennään lähemmäs nuoruusikää eli yli kymmenvuotiaisiin, niin ahdistus alkaa nousta tärkeäksi lähettämisen syyksi, kertoo HUS:n lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari.

– Hoidettujen eri potilaiden lukumäärä HUS lastenpsykiatriassa oli viime vuonna noin 8 000 kappaletta. Ero lähetemäärissä ja potilasmäärissä johtuu siitä, että suuri osa potilaista viipyy meillä pitkään. Potilaistamme noin 25 prosenttia on sellaisia, jotka voi hoitaa nopeasti ja loput tarvitsevat pidempiä ja monipolvisia hoitoja, jatkaa Repokari.

"Hoitoketjujen toiminnalla on suuri merkitys"



– Hoitoketjujen toiminnalla on suuri merkitys lasten ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa, Puustjärvi jatkaa.

Koulumaailma yhä vaativampi?

– Siitä ei ole mitään näyttöä, että lasten psykiatriset häiriöt olisivat lisääntyneet, mutta voi olla, että esimerkiksi koulumaailma on sillä tavalla vaativampi, että yhä lievemmät häiriöt aiheuttaa toiminnallista haittaa niin paljon, että niihin lähdetään hakemaan apua, Repokari sanoo.

"Väkivaltainen käyttäytyminen on entistä rajumpaa ja vaikeammin hallittavaa"



Myös lasten tahdosta riippumattoman hoidon lähetteiden (M1) määrä on kasvussa ympäri Suomea. HUS-alueella määrä on kahdeksankertaistunut viidessä vuodessa.

– Vaikeahoitoiset lapset, vaikeasti oireilevat lapset, ovat entistä vaikeaoireisempia. Tämä on havaittu myös muualla kuin HUS:ssa, Repokari kertoo.

– Vaikeampi oireilu tarkoittaa tässä sitä, että väkivaltainen käyttäytyminen on entistä rajumpaa ja vaikeammin hallittavaa. Itsetuhoisuuden kohdalla se tarkoittaa vakavia itsemurha-ajatuksia ja yrityksiä, joissa on todellinen hengenvaara.

– Todellinen itsetuhoinen käyttäytyminen sen sijaan on sellaisia yrityksiä, jotka voivat päättyä huonosti: junaradalla oleskelua itsetuhotarkoituksessa, korkealta hyppäämistä, lääkkeiden yliannostuksia, jopa hirttäytymisyrityksiä, linjajohtaja luettelee.

Myös muualla on kiinnitetty huomiota M1-lähetteisiin.

– Tämän kuukauden aikana on tullut lähetteitä yhtä paljon kuin vielä muutama vuosi sitten koko vuoden aikana, toteaa TYKS:n vastuualuejohtaja Taina Juvén.

– Viime vuosien aikana on kyllä ollut nähtävissä lasten psyykkisten häiriöiden ja oireilun vaikeutuminen. Psyykkisten oireiden vaikeutuminen on näkynyt M1-lähetteiden lisääntymisen lisäksi myös kiireellisten/päivystyksellisten lähetteiden määrän lisääntymisessä viime vuosien aikana, kertoo ylilääkäri Reija Latva TAYS:n lastenpsykiatriasta.

"Paljon entistä vaikeampaa aggressiivisuutta ja itsetuhoisuutta"



– Saattaa olla, että murrosiän aikaistuminen tuo jotain sellaisia häiriöitä jo nuoremmille lapsille, mitä aikaisemmin ei ole heillä näkynyt. Siellä on paljon entistä vaikeampaa aggressiivisuutta ja itsetuhoisuutta, mitä lapsilla aikaisemmin niin paljon näyttäytynyt, Repokari kertoo.

– Lähetteiden määrästä ei käy suoranaisesti esille ilmiö, joka on myös ollut nähtävissä koko maassa. Lasten psyykkisten häiriöiden vaikeusasteessa on näyttänyt tapahtuvan muutosta niin, että esimerkiksi osastohoidossa on entistä vaikeammin ja vakavammin oireilevia lapsia, eikä tämä selity palveluiden saannin viivästymisellä, kertoo KYS:n Puustjärvi.