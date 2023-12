Nuorille Leijonille ikäviä uutisia NHL:stä – totuus Joakim Kemellin tilanteesta paljastui

NHL-seura Nashville Predatorsin ykköskierroksen varaus (kesä 2022, #17) Kemell, 19, on edustuskelpoinen vielä tämänkertaisissa nuorten MM-kisoissa.

Kovan luokan maalitykkinä tutuksi tullut Kemell on pelannut alkukaudella 21 ottelua AHL-seura Milwaukee Admiralsin riveissä tehoilla 5+9=14.

Koska Kemell on pelannut AHL:ssä, on esiin noussut skenaario, missä hän olisi lähtenyt Suomen mukaan nuorten kisoihin.

– Viimeisin viesti, minkä sain viikonloppuna Nashvillestä, oli se, että he eivät tässä kohtaa päästä häntä (Kemelliä) meidän mukaamme, Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen kertoo MTV Urheilulle.

– Katsotaan vielä, että mitä voimme tehdä, mutta tässä kohtaa Nashvillen kanta on ”ei”. Olisimme halunneet ”Joken” mukaamme, mutta jos seura kokee, etteivät he voi luopua hänestä, niin ei meillä ole edes sääntöjen puitteissa mitään koputtamisen varaa. NHL-organisaatio määrittää kuvion, eikä meille sen suurempia syitä selitellä, Oikarinen jatkaa.

– Periaatteessa tilanne on se, että ensimmäiset kisapassileimaukset tehdään 25. joulukuuta ja silloin minimimäärä on 15 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia, mitkä pitää leimata. Sen jälkeen pelaajia pystyy lisäämään kokoonpanoon, mutta on selvää, että haluamme tehdä nopeita päätöksiä – ihan jo pelaajien kannalta. Ettemme lähde turhaan odottelemaan ja miettimään, Nuorten Leijonien GM Oikarinen sanoo.