Nuorten Leijonien MM-leiriryhmä julki – Joakim Kemelliä ei löydy listalta

– Meillä on vahva, sitkeä ja positiivista ilmapiiriä huokuva ryhmä, jossa on hyvää erikoistilanneosaamista yli- ja alivoimaan. Mukana on paljon erikoisosaamista, mistä pelaajat ovat antaneet näytteitä kuluvan kauden Liiga- ja Mestis-peleissä. Lisäksi Pohjois-Amerikasta liittyy mukaan pelaajia, joilla on vahva alkukausi takanaan, Nuorten Leijonien päävalmentaja Lauri Mikkola kommentoi jalkeilla olevaa nippua.