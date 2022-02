Nuori rallilupaus joutui sairaalaan Monte Carlon MM-rallissa – nyt edessä kotikisa: "Haluan pärjätä hyvin"

– Mestaruustaistoon yltäminen vaatii varmasti vielä jokusen vuoden. On se ottanut aikaa myös Kallelta. Uskon, että muutaman vuoden kuluttua voin olla jo lähellä. Sitä varten nimenomaan sitä kokemusta pitää hankkia. On tärkeää ajatella pitkällä tähtäimellä, rallilupaus summaa.

– Tämä on meille hieno tilaisuus testata autoamme kunnon olosuhteissa. Suomessa on parhaat sora- ja lumitiet, joten uskon, että tämä on täydellinen juttu meille. Ehkä pieni ongelma on siinä, että olemme aivan Toyotan sydänmailla täällä. Silti tämä on varmasti hyvä paikka meille testata erilaisilla teillä ja eri oloissa, Solberg sanoo.