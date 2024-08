Nuoret puukottivat alaikäistä päiväkodin lähellä Vantaalla 20 euron tähden – poliisi tutkii tapon yrityksenä

"Rikoshyöty ja teko eivät missään suhteessa toisiinsa"

Epäiltyjen kolmen alaikäisen nuoren henkilöllisyys on nyt poliisin tiedossa. Aukio kertoo tänään lähettämässään tiedotteessa poliisin saaneen paljon arvokkaita vihjeitä kansalaisilta.

Pääepäilty on Aukion mukaan 16-vuotias ja kaksi muuta epäiltyä 14-vuotiaita.

– Myös tapauksen asianomistaja, eli uhri, on alaikäinen, 15-vuotias. Hän sai tilanteessa teräaseella aiheutetut hengenvaaralliset vammat. Yksin liikkunut nuori asianomistaja oli valikoitunut uhriksi sattumanvaraisesti. Ryöstösaaliiksi epäillyt tekijät saivat 20 euroa, Aukio kertoo.

– Tapossa rangaistusasteikko on vähintään 8 vuotta vankeutta ja törkeässä ryöstössä rangaistusasteikko on kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta. On aivan älytöntä puukottaa ihmistä 20 euron ryöstösaaliin vuoksi, Aukio sanoo.