Vakava väkivallanteko Myyrmäessä – poliisi pidättänyt kolme henkilöä

– Olemme viikonlopun aikana selvittäneet tapahtumien tarkempaa kulkua ja poliisille on selvinnyt, että tapahtumat ovat saaneet alkunsa, kun kaksi seuruetta ovat kohdanneet Myyrmäessä. Seurueiden välille on tullut riitaa huumausaineista ja siitä on seurannut käsikähmää, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio.