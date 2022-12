Nuohouspalveluita markkinoitu epäasiallisin tavoin – "Ilmeisenä tarkoituksena on ollut käyttää hyväkseen mielikuvaa..."

Suomen nuohoojia edustava Nuohousalan Keskusliitto ry kertoo tiedotteessaan, että sen tietoon on tullut tapauksia, joissa nuohouspalvelua on markkinoitu asiakkaille erehdyttämällä sekä epäasiallisilla tavoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan on annettu ymmärtää, että puhelimen päässä on alueellinen nuohooja tai alueen "oma" nuohooja, vaikka näin ei ole ollut.