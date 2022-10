Nöyryytettyä Putinia epäillään jo Venäjälläkin: "On hieman kylmäävää ajatella, mitä sieltä saattaa tulla"

– Se on siinä mielessä iso arvovaltatappio, että tähän asti Ukrainan kyky ulottua Krimille tai sen infrastruktuuriin on ollut rajallinen.

Ukraina on onnistunut tekemään joitain iskuja Krimin alueelle, mutta Kertshinsillan vaurioittaminen on huomattavasti merkittävämpi kuin mikään aiempi isku.

"Kokous jättää kaikki vaihtoehdot auki"

Kangaspuron mukaan neuvoston kokous on suurelta osin kotimaiselle yleisölle suunnattu näytös, jonka tarkoitus on osoittaa Putinin päättäväisyyttä ja Venäjän menestystä.

– Tämä on iso asia. On tietysti sekä kiinnostavaa että hieman kylmäävääkin ajatella, mitä sieltä saattaa tulla, Kangaspuro sanoo.

– Tietenkin se oli suhteetonta ja järjetöntä, jos ajatellaan mikä seuraus sillä olisi sodan eskaloitumisen kannalta. Mutta kun sota jatkuu ja sotaa käydään, eskalaation riski on aina olemassa ja se on tunnistettu hyvin selkeästi.

Putinin kykyjä aletaan epäillä

– On vaikea seistä Putinin takana, kun hänen hallintonsa nojaa salamyhkäisyyteen, bloggaajat kirjoittivat yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan.