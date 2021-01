Nouseeko Angela Merkelin suosikki Armin Laschet seuraavaksi Saksan liittokansleriksi? MTV:n kirjeenvaihtaja: "Pelannut korttinsa taitavasti"

Armin Laschet valittiin Saksan kristillisdemokraattien CDU:n puheenjohtajaksi. MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Heikki Piuholan mukaan Laschet, 59, on keskitien konkaripoliitikko, joka aloitti jo 18-vuotiaana kaupunginvaltuustossa.

– Laschet korosti tämänpäiväisessä esittelypuheessaan, että hän on mies puolueen keskeltä. Tätä Laschet on korostanut kummallisen vaalikampanjan aikana useampaan kertaan. Hän ei kaihda sanoa sitä, että ihailee nykyistä liittokansleria Angela Merkeliä.

Tunne on molemminpuolinen, sillä Merkel toivoo Laschetista seuraajaansa. Vaalikampanjan kummallisuudella Piuhola viittaa koronan aiheuttamiin järjestelyihin. Puoluekokous pidettiin viruksen vuoksi virtuaalisesti, eikä kokouksessa kuultu kannustuspuheenvuoroja, aplodeja tai kiinnostavia käytäväpuheita.

Merkelin seuraaja valitaan syksyllä

Armin Laschet on Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri. Hän korvaa nyt CDU:n puheenjohtajan tehtävässä puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauerin.

– Ei ole ollenkaan selvää, että Laschet on itseoikeutettu kansleriehdokas, mutta hän on ehkä pelannut korttinsa taitavasti. Laschet on sanonut useaan otteeseen johtavansa puoluetta jatkossa yhdessä terveysministeri Jens Spahnin kanssa.