Euroopan suurimmat saappaat täytetään syksyllä, kun Angela Merkel astuu syrjään – MTV esittelee ehdokkaat CDU:n puheenjohtajaksi

Uusi puheenjohtaja on samalla vahvoilla Saksan liittokanslerina yli 15 vuotta toimineen Angela Merkelin seuraajaksi. Kokouksessa määritellään myös puolueen linja tuleviksi vuosiksi.

Merkelin jättämä aukko on valtava; Niin valtava, että julkisuudessa on pohdittu, pystyykö kukaan poliitikko sitä täyttämään.

eikosta johtajuudesta syytetty väistyvä puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti erostaan jo vuosi sitten, mutta silti kukaan seuraajaehdokas ei ole noussut selväksi ennakkosuosikiksi.

Kyse ei tietysti ole pelkästä henkilövalinnasta, vaan myös puolueen linjasta. CDU:ssa on viime vuosina ollut vetoa oikealle, mutta oikeistolaisen linjan voitto ei sittenkään näytä varmalta.

Merz on oikeistosiiven suosikki

Merkeliä liian lepsuksi arvostellut Friedrich Merz on oikeistosiiven suosikki ja kyselyiden ykkönen.

Hän siirtäisi puoluetta oikealle sekä arvo- että talouskysymyksissä. Merz on peräänkuuluttanut lisää avointa keskustelua CDU:n linjasta.

– Aina on olemassa vaihtoehtoja ja meidän on keskusteltava niistä konkreettisesti. Puolueen on sidettävä sitä. Puolueen sisällä ja hallituskumppaneiden kesken on oltava erilaisia näkemyksiä.

Merz hävisi puheenjohtajavaalin niukasti edellisessä puoluekokouksessa.

Merkelin linjalle kaksi tarjokasta

Keskustalaisina pidetään kahta ehdokasta, joiden molempien ajatellaan jatkavan Merkelin maltillista ja Eurooppa-myönteistä linjaa.

Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein Westfalenin pääministerillä Armin Laschetilla on pisin poliittinen kokemus. Häntä pidetään puolue-elinten suosikkina ja perinteisenä keskustalaisena kristillisdemokraattina.

Esimerkiksi koronatoimillaan suosiota saanut terveysministeri Jens Spahn tukee Laschetia. Laschet tuomitsi koronaviruksesta salaliittoteorioita levittävät ankarin sanoin.

– CDU ja [Baijerin sisarpuolue] CSU ovat ainoat puolueet, jotka voivat turvata yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteen, jota vastaan parhaillaan hyökätään. Näemme sen kaduillamme koronaviruksen takia: paljon vihaa, paljon ihmisiä, jotka kiistävät viruksen olemassaolon ja paljon muita, jotka valehtelevat samalla, kun 500 metrin päässä ihmiset taistelevat sairaalassa hengestään.

Laschet on kuitenkin menestynyt ehdokkaista huonoimmin mielipidemittauksissa.

Röttgen pyrkii nuorentamaan puoluetta

Liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa Norbert Röttgeninä pidettiin aiemmin statistina, mutta hän on kaksikertaistanut kannatuksensa keväästä ja haastaa nyt Merzin gallupkärjessä.

Hän pyrkii nuorentamaan puolueen ilmettä puhumalla ilmastonmuutoksesta ja sukupuolikysymyksistä.

– Nuorilla on täysin erilainen kieli ja he kommunikoivat täysin eri medioiden kautta. He ovat kiinnostuneita eri asioista. Ratkaiseva kysymys on nuorten mielestä ilmaston suojeleminen.

Merkelin seuraaja ei ratkea vielä

Puheenjohtajavalinta ei suoraan merkitse Merkelin seuraajan valintaa.

Kansleriehdokkaaksi on nimittäin vahvoilla myös CDU:n baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n puheenjohtaja, Baijerin nykyinen pääministeri Markus Söder.

Joka tapauksessa CDU:n puheenjohtajalle on luvassa painava ministerinsalkku. Kansleriehdokkaasta puolue päättää vasta keväällä.

CDU:n on kannatus on noussut jyrkästi korona-aikana ja se on nyt selvästi suurin puolue. Perässä tulevat sosiaalidemokraatit ja vihreät, jotka ovat suunnilleen tasoissa.

Vihreillä on historiallinen mahdollisuus nousta toiseksi suurimmaksi liittopäiväpuolueeksi.