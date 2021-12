Norjan tuleva kuningatar Ingrid Alexandra, 17, saa suitsutusta maanläheisestä asenteestaan – työskenteli kesän siivoojana

MTV Uutiset julkaisee jouluna vuoden luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 13.9.2021.

17-vuotias prinsessa Ingrid Alexandra on Norjan kruununperimysjärjestyksessä toisena heti isänsä kruununprinssi Haakonin jälkeen. Nuori prinsessa onkin vuosi vuodelta osallistunut yhä enemmän kuninkaallisiin edustustehtäviin, joiden avulla häntä valmistellaan tulevaan rooliinsa maan hallitsijana.

Norjalaislehti Se og Hörin mukaan lukiota käyvä prinsessa ei kuitenkaan ainoastaan edusta työkseen, vaan päätti mennä kesätöihin siinä missä kuka tahansa muukin nuori. Myös työ oli hyvin arkista: Ingrid Alexandran nimittäin kerrotaan työskennelleen siivoustehtävissä Oslossa sijaitsevassa Skur 33 -ravintolassa.

– Prinsessa on liian nuori anniskellakseen alkoholia, mutta hän on tiskannut ja siivonnut. Kyseessä ei ehkä ole tehtävä, jota ajattelisi Norjan tulevan hallitsijan tekevän, mutta hänen vanhempansa ovat rohkaisseet häntä siihen, eikä se ole sattumaa, norjalaislehdelle kerrotaan.

Myös prinsessan äiti, kruununprinsessa Mette-Marit työskenteli tarjoilijana sekä kotikonnuillaan Kristiansandissa että Oslossa ennen kuin hän tapasi kruununprinssi Haakonin. Ruotsalaislehti Svensk Damtidningissä spekuloidaankin, että juuri Mette-Marit olisi rohkaissut tytärtään kokeilemaan, miltä elämä kuninkaallisen palatsin ulkopuolella tuntuu.

Norjalaisten kerrotaan olevan hyvin vaikuttuneita teini-ikäisen prinsessan maanläheisestä asenteesta.

– Se on upeaa. Siinä oppii ymmärtämään, että kaikella työllä on merkitystä ja kaikelle on paikkansa, kommentoi norjalainen tv-kokki Arne Brimi, joka on hänkin aloittanut uransa tiskaajana.

Ennen Ingrid Alexandraa Norjaa tulee hallitsemaan hänen isänsä, mutta hän tulee aikanaan olemaan ensimmäinen nainen Norjan hallitsijana yli 600 vuoteen. Kruununprinssi Haakon on aiemmin paljastanut Norjan yleisradion NRK:n haastattelussa, miten Ingrid Alexandraa on valmisteltu historiallista tehtäväänsä varten. Haakonin mukaan hän on noudattanut omien vanhempiensa oppeja.