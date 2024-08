Kruununprinssi Haakon kommentoi Mette-Maritin pojan rikosepäilyä: "Vakava asia"

Norjan kruununprinssi Haakon on kommentoi puolisonsa kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn , 27, rikosepäilyä. Hänet pidätettiin sunnuntaina 4. elokuuta, kertoo muun muassa Dagbladet-lehti .

– Se on vakava asia, kun mukana on poliisi, Haakon kertoi Dagbladetin mukaan Pariisissa 7. elokuuta, missä hän on kannustamassa Norjan olympiatiimiä.