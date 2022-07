Norjan supertähti Karsten Warholmin hyperkengät saivat kilpakumppanit äimistymään – "En ole koskaan nähnyt mitään tuollaista"

Warholm voitti kevyesti alku- ja välieränsä Eugenessa. Aiemmin loukkaantumisesta kärsinyt Warholm on palaamassa vanhaan kuntoonsa ja on suurin suosikki maailmanmestariksi. Suuren huomion erävaiheissa keräsi myös norjalaisen uudet tossut.

– Ovatko ne uudet? En ole koskaan nähnyt mitään tuollaista. Onko se vain Karsten, jolla on sellaiset? Turkin Yasmani Copello ihmetteli Expressenin mukaan.

Angelalta kysyttiin, mitä mieltä hän on siitä, että Karsten on ainoa, jolla on sellaiset kengät.