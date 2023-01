Norjan supertähti hylättiin yhdistetyssä – syy löytyi takamuksesta

Riiber on kärsinyt sairastumisesta. ja ei ollut varma, kisaako hän Seefeldin kisassa perjantain nelostilan jälkeen. Hän halusi kuitenkin kokeilla hyppäämistä ja tehdä päätöksen sen jälkeen.

– Se on raskasta. Se auttoi minua tekemään päätöksen. Tunnen oloni hiukan helpottuneeksi.

– Se on riskipeliä. MM-kisoihin on lyhyt aika. Jos tauti kiinnittyy nyt enemmän kehoon, niin hänellä on edessään ikävät ajat. Keho tarvitsee lepoa, kun olet sairas, Moan sanoi.