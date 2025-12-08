Ampuja on otettu kiinni.
Norjan pääkaupungissa Oslossa on ammuttu laukaus ostoskeskuksessa, kertoo Norjan poliisi norjalaislehti VG:n mukaan.
Aiemmin kerrottiin, että ostoskeskuksessa olisi ammuttu useita laukauksia.
Poliisi on ottanut ampujan kiinni.
Tiedossa ei ole, että kukaan olisi haavoittunut ammuskelun seurauksena. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole, vaan poliisi jatkaa etsintöjä.
VG:n silminnäkijän mukaan paikalla on useita poliisiautoja ja ambulansseja.
Poliisi ohjeistaa ihmisiä pysymään toistaiseksi poissa ostoskeskuksesta.