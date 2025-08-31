Washington Post: Trumpin hallinto suunnittelee Gazan koko väestön siirtämistä ja USA:n hallintoa kaistalle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump heinäkuussa 2025
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto suunnittelee Gazan väestön siirtämistä ja alueen asettamista Yhdysvaltain hallinnon alaisuuteen, kertoo WP.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.
Julkaistu 31.08.2025 23:17

MTV UUTISET – STT

Lehden mukaan suunnitelma perustuu Trumpin visioon tehdä Gazasta "Lähi-idän Riviera", turismi- ja huipputeknologiakeskus.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto suunnittelee Gazan väestön siirtämistä ja alueen asettamista Yhdysvaltain hallinnon alaisuuteen, kertoi sunnuntaina sanomalehti Washington Post. Lehti perustaa tietonsa Trumpin hallinnon parissa kiertäneeseen, 38-sivuiseen suunnitelmaan sekä asiasta perillä olevien, nimettöminä pysytelleiden lähteiden tietoihin.

Lehden mukaan suunnitelmana olisi asettaa Gazan kaista Yhdysvaltain hallinnon alaisuuteen vähintään kymmeneksi vuodeksi samalla, kun alueesta tehtäisiin Trumpin vision mukainen "Lähi-idän Riviera", turismi- ja huipputeknologiakeskus.

Suunnitelma edellyttäisi Gazan väestön tilapäistä siirtämistä jälleenrakennuksen ajaksi joko "vapaaehtoisesti" johonkin toiseen maahan tai valvotuille alueille Gazan kaistalla, lehti kertoi. Jokainen Gazan asukas, joka suostuisi lähtemään, saisi 5 000 dollarin käteismaksun ja tukea vuokran maksamiseen neljän vuoden ajaksi sekä vuoden ruoat.

Taustalla kiistellyn järjestön perustajia

Väestön pakkosiirto on sotarikos. Neljännen Geneven sopimuksen 49. artiklan mukaan väestön pakkosiirrot – joko ryhmissä tai yksittäin – sekä karkotukset miehitetyltä alueelta miehittäjän alueelle tai muualle, olivatpa ne alueet miehitettyjä tai eivät, ovat kiellettyjä riippumatta syystä.

Washington Postin mukaan suunnitelman toteuttaminen ei vaatisi Yhdysvaltain valtion rahoitusta. Sen sijaan se rahoitettaisiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneilla niin kutsuttuihin megahankkeisiin, kuten sähköautotehtaisiin ja datakeskuksiin.

Suunnitelman taustalla on lehden mukaan samoja israelilaisia, jotka perustivat Yhdysvaltojen ja Israelin tukeman, kiistanalaisen Gaza Humanitarian Foundationin (GHF).

GHF otti päävastuun Gazan avustusten jakamisesta toukokuun lopulla. YK:n järjestöt ja suuret avustusjärjestöt ovat kieltäytyneet yhteistyöstä GHF:n kanssa, koska sen on katsottu palvelevan Israelin sotilaallisia tavoitteita.

Washington Post yritti tavoittaa Valkoista taloa kommentoimaan suunnitelmaa, mutta Valkoinen talo ohjasi lehden kysymykset ulkoministeriölle, joka kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Lisää aiheesta:

Gazan tulevaisuutta linjattiin huomiota herättävällä joukolla Valkoisessa talossa – mukana Sanna Marinin pomoLähteet: Trump suunnittelee palestiinalaisten siirtoa LibyaanEgyptiltä ehdotus Gazan kaistan tulevaisuudesta, Hamas ja palestiinalaishallinto kannattavatMedia: Netanjahu julkisti suunnitelmiaan Gazaa varten sodan päätyttyäIsraelin parlamentti vastusti ylivoimaisesti Palestiinan valtion yksipuolista tunnustamistaYK:n edustaja: Gazan tuhoja tulisi käyttää todisteina kansanmurhasta
Israelin ja Hamasin sotaDonald TrumpGazaYhdysvallatUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Israelin ja Hamasin sota