Euroopan mestari Reetta Hurske myöntää yöunien jääneen vähiin kultahuumassa – "Ei ole kauheasti tullut"

Hurske on takonut hallikaudella kovia aikoja kilpailusta toiseen. Hurske on juossut yhtä kilpailua lukuun ottamatta joka kisassa alle kahdeksan sekunnin. Mistä Hurskeen huima vire oikeastaan kumpuaa?

– Treenivuosia alkaa olla jo sen verran takana ja on pysynyt ehjänä ja terveenä, niin on pystynyt tekemään suunniteltuja harjoituksia niin kuin on pitänyt. Varmaan se on tuloksen salaisuus. Sitten kun kulkee, niin itseluottamus lisää onnistumista, Hurske kertoo.