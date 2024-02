Karmea onnettomuus maailmancupladulla – "Putosi useita metrejä"

– Hänellä on ollut todella paljon huonoa onnea. Viime syksynä hän mursi kätensä ja nyt tämä paska, Cramer sanoi Expressenin mukaan.

– Kuten nähdään, turvaverkko ei ole riittävä. Se on liian pehmeä.

– Heidän on muutettava tämä niin nopeasti kuin mahdollista. Yksi kolari on tarpeeksi. Nyt täytyy reagoida ja toimia, Cramer sanoi.

– On hyvä, että jury on täällä katsomassa paikkaa. He sanoivat heti, että sille täytyy tehdä jotain.