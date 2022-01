Norjan hiihtojoukkueella uusi hätäsuunnitelma, matkustusjärjestelyt menivät täysin uusiksi – "En ole uskaltanut laskea hintaa"

NRK:n mukaan Norjan miesten maastohiihtojoukkueen on määrä lentää yksityislennolla ensin Italiasta Norjaan, josta tie vie lopulta toisella yksityislennolla Pekingiin. Naiset lentävät Pekingiin suoraan Sveitsin Zürichistä. Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Espen Bjervig vahvisti asian NRK:lle.

Norjan olympiajoukkue on joutunut viime päivinä koronaviruspandemian kurittamaksi, sillä positiivisen testituloksen ovat antaneet sprinttivalmentaja Arild Monsen sekä tähtihiihtäjät Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå ja Simen Hegstad Krüger.

– Olemme puhuneet tästä jo pitkään. Olemme kuunnelleet myös hiljattain kotiin lentäneiden valmentajien palautetta siitä, että lentokoneissa on ollut paljon ihmisiä. Katsoimme sen jälkeen heti vaihtoehtoja. Kun tartuntoja tuli lisää, emme enää voineet ottaa sitä riskiä, Bjervig kertoo NRK:lle.

– Uskon, että Espenin puhelin on ollut kuumana viime päivinä. Se, että hän on saanut tämän hoidettua, on järjettömän vaikuttavaa, Nossum sanoo.