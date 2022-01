Norjan hiihtomaajoukkueesta tulossa vielä lisää koronatapauksia? – Joukkuekaverit itkivät "sokkiviestistä"

Pekingin olympialaisiin valituista norjalaishiihtäjistä positiivisen koronavirustestin ovat antaneet Krügerin lisäksi Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalvå. Myös sprinttimaajoukkueen valmentajalla Arild Monsenilla on todettu koronatartunta.

– Urheilun ulkopuolisille tämä voi kuulostaa typerältä, mutta tämä on valtavan surullista. Tämä vie niiltä meistä, jotka elävät tätä, pois paljon urheilun iloa, kun moista tapahtuu, Nossum kertoi.

– Et näe usein aikuisia miehiä itkemässä toisten puolesta, Nossum sanoi "sokkiviestin" vastaanotosta.

Krüger on protokollan mukaisesti eristäytynyt. Maajoukkuelääkäri Öystein Andersen kertoo hänen voivan hyvin, eikä Krügerillä ole tällä haavaa oireita.

Krügeriä pidettiin yhtenä Norjan vahvoista mitalikandidaateista Pekingin olympialaisiin. Hän on voittanut tällä kaudella kaksi henkilökohtaista maailmancupin osakilpailua, ja hän saavutti edellisissä talviolympialaisissa Pyeongchangissa 2018 kaksi olympiakultaa (yhdistelmäkilpailu ja viesti) sekä yhden -hopean (15 kilometriä vapaalla).

Pekingin olympialaiset käynnistyvät ensi viikon perjantaina. Krüger on 10 päivän karanteenissa Italiassa, eikä voi matemaattisesti Norjan hiihtojoukkueen johtajan Espen Bjervigin mukaan matkata Kiinaan ennen kuin 15 päivää on kulunut. Ainakin olympiakisojen alku on näin jäämässä tähdeltä väliin.