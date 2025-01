Norjalaishiihtäjä tuskissaan: "Menetin näköni"

– Voi luoja, menetin näköni.

Näin parkaisi norjalaishiihtäjä Kristin Austgulen Fosnäs Dagbladetin mukaan. Norjalaislehti julkaisi myös kuvia Fosnäsistä pitelemässä tuskissaan silmiään.

Fosnäs kärvisteli uudenvuodenaattona Toblachissa hiihdetyn Tour de Skin 20 kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailun jälkeen, kun kylmyys oli laskeutunut alppikylän ylle.

– Olen kuullut useista ihmisistä, joille tämä on käynyt aiemmin. En pystynyt näkemään hittoakaan. Oli kuin joku olisi iskenyt kaksi veistä silmiini. Nyt tilanne on kuitenkin ok, olin vain vähän draamakuningatar. Se kesti kuusi–seitsemän minuuttia ja tuntui ikuisuudelta. Se oli kivuliasta, inhottavaa, Fosnäs raportoi.

Yhdeksänneksi eilisessä kilpailussa sijoittunut hiihtäjä konsultoi Norjan maajoukkuelääkäri Ove Feragenia, joka vahvisti, ettei kyse ollut mistään vakavasta.

Osa muistakin hiihtäjistä kärsi kylmyyden vaikutuksesta silmiin, mukaan lukien toiseksi sijoittunut Therese Johaug.

– Minulla oli lopussa niin kylmä, että minun oli vaikea nähdä, minne reitti oli menossa. Oli kylmää ja tuulista, mutta minulla menee hyvin, Johaug virkkoi.

Fosnäs on Tourin kokonaistilanteessa 3/7 etapin jälkeen kahdeksantena, Johaug kolmantena.