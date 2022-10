Nopeaa psykiatrista hoitoa tarvitsevia käännytetään Suomessa jatkuvasti – katso oman alueesi tilanne

Kestämättömästä tilanteesta kertoo MTV Uutisille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija. Hoidon riittämättömyys johtuu siitä, että THL:n koordinoiman selvityksen mukaan psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty aivan liian paljon potilastarpeeseen nähden.

OECD:n mukaan Suomessa sairaalapaikkojen määrä väheni viime vuosikymmenellä enemmän kuin missään muussa OECD-maassa. Merkittävä osa vähenemästä on psykiatrisia paikkoja. Esimerkiksi vuodesta 2015 lähtien psykiatrian paikat ovat vähentyneet yli 40 prosenttia.

Asiantuntijan mukaan paikkoja on jo niin vähän, että lain turvaamaa hoitoa ei pystytä käytännön arjessa toteuttamaan.

Peräti 120 prosentin käyttöasteita

Sairaanhoitopiirien välillä on moninkertaisiakin eroja psykiatristen sairaalapaikkojen määrässä suhteessa väestöön. Kuvassa on nähtävillä alueiden väliset eroavaisuudet. Vähiten niitä on Etelä-Karjalassa, Eniten Keski-Pohjanmaalla.