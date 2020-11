Nolo ajoitus: Juuri palkittu Lapin iglukyläyrittäjä lappasi vuosia jätteitä maahan ja turmeli ympäristöä

Tapaus on vireillä Lapin käräjäoikeudessa. Saariselällä sijaitsevan lomakylä Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n toimitusjohtaja Pekka Eiramon katsotaan rikkoneen jätelakia monin eri tavoin vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana.

Syytteen mukaan lomakylän yritystoiminnassa syntynyttä purku- ja remonttijätettä on poltettu ja haudattu valtavia määriä maahan jätelain vastaisesti. Haastehakemuksen mukaan poltetun jätteen yhteismäärä on ollut vähintään 200 tonnia, ja kaikkiaan kyseenalaisin tavoin hävitettyä jätettä on ollut vähintään 500 tonnia.