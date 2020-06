WHO odottaa koronatartuntojen ylittävän 10 miljoonan rajapyykin ensi viikolla

Johns Hopkins -yliopiston keräämien lukujen mukaan Yhdysvalloissa on todettu kaikkiaan yli 2,3 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 121 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, mikä on enemmän kuin missään muussa maassa.

Maailmanlaajuisesti noin 480 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen. Asia käy ilmi Worldometer-sivustolta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan virukseen liittyvien kuolemien määrä on kaksinkertaistunut alle kahdessa kuukaudessa.

Tilanne on synkkä muun muassa Latinalaisessa Amerikassa, jossa koronavirukseen liittyen on kuollut jo yli 100 000 ihmistä.

Ruotsissa 48 uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Ruotsissa on keskiviikkona vahvistettu 48 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertovat maan kansanterveysviranomaiset. Yhteensä Ruotsissa on nyt koronavirukseen liittyviä kuolemia 5209.

Uusia koronavirustartuntoja oli keskiviikkona 1487. Ruotsissa on nyt kaikkiaan 62 324 varmistettua koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen seurauksena tehohoitoa on saanut tai saa 2387 ihmistä.

Pekingissä vielä tartuntaryppäitä

Kiinassa Pekingin koronavirustilanne on saatu suurimmaksi osaksi hallintaan, viranomaiset tiedottivat keskiviikkona. Maan pääkaupungissa on todettu yli 250 uutta koronavirustartuntaa kesäkuun 11. päivän jälkeen.

Tartunnoista suurin osa on yhdistetty Xinfadin liha- ja vihannestoriin. Viranomaisten mukaan markkinoihin suoraan liittyvä epidemia on hallinnassa. Samaan aikaan tartuntaryppäitä on kuitenkin todettu kotitalouksissa ja työpaikoilla.