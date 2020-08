Australiassa Victorian osavaltiossa koronavirustartunnat laskussa – pääministeri yhä varovainen: "Meidän on oltava valppaina joka päivä"

Vaikka Victoriassa on nyt merkkejä rajoitustoimien tehoamisesta viruksen leviämisen tukahduttamisessa, osavaltion pääministeri Daniel Andrews muistutti, ettei vielä ole syytä hengähtää helpotuksesta.

– Meidän on oltava valppaina joka päivä, Andrews sanoi.

Yhteensä Australiassa on varmistettu 22 358 tartuntaa ja 361 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. 25 miljoonan asukkaan Australiassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen on kuollut 14 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 60.