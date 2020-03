Nokia odottaa tulevista 5g-kaupoista pelastusta – "Seuraavana vuonna olemme vahvempia"

Yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Rajeev Suri painotti maanantain tiedotustilaisuudessa sitä, että mahdollisuuksia uusiin kauppoihin on tulossa.

– Uskoon laajaan tuotevalikoimaamme. Monet uudet operaattorit ottavat maailmalla 5G-verkkoja käyttöön. Tänä vuonna näitä operaattoreita on 60-80 ja ensi vuonna 40-60. Seuraava vuosi on iso vaihe 5g-järjestelmien kaupallistumiselle, Suri arvioi.

Nokia on aiemmin kertonut 5g-kehityksensä kangerrelleen siinä määrin, että kustannustehokkuus on kärsinyt. Nokian kovimpia kilpailijoita laitteiden valmistuksessa ovat Ericsson ja Huawei. Nokiaa saattaa auttaa se, että kiinalaista Huaweita kohtaan on esimerkiksi Yhdysvalloissa epäluuloja tietoturvan suhteen.