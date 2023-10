Matkustaja uhkasi räjäyttää bussin käsikranaatilla Raisiossa – näin kylmähermoinen kuljettaja voi nyt

Raisiossa linja-autossa sattunut uhkatilanne on järkyttänyt linjalla liikennöivässä Nobinassa, joka aloitti toiminnan Turun seudulla heinäkuussa.

Nobinan Turun seudun aluejohtaja Niko Kortelainen kertoi sunnuntaina MTV Uutisille, että kuljettaja on järkyttynyt tilanteesta.

– Kuljettajan vointi on ollut ok. On ollut tietysti yllättävä ja järkyttävä tilanne, niin asian käsittely vaatii hetken aikaa, ja hän saa työterveydestä lisätukea asian käsittelyyn, Kortelainen kertoo.