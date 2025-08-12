Nina Mikkonen sairastaa essentiaalista vapinaa – näin se vaikuttaa arkeen

1:06imgVideolla Nina Mikkonen kertoo kohtaamisesta, joka sai hänet kertomaan vapinasairaudestaan julkisuuteen.
Julkaistu 12.08.2025 21:40
Teresia Jokela

Nina Mikkonen kertoi äskettäin ensimmäistä kertaa julkisuudessa sairastavansa essentiaalista vapinaa. 

Yrittäjänä ja tosi-tv-tähtenä tunnettu Nina Mikkonen, 61, sairastaa essentiaalista vapinaa, joka on neurologinen, tahdosta riippumaton sairaus. 

Terveyskirjaston mukaan sairaus voi alkaa jo nuorella iällä, sillä noin puolet potilaista on alle 40-vuotiaita. Yli 40-vuotiaista suomalaisista essentiaalista vapinaa on todettu viidellä prosentilla. Heistä suurella osalla sairaus on niin lievä, etteivät he hae siihen hoitoa.

Mikkosen arjessa sairaus näkyy ajoittain muun muassa nielemisvaikeuksina ja tärinänä. 

– Tälläkin hetkellä tärisen, mutten tiedä, näkyykö se ulospäin. Se tuntuu sisälläni. Voin demonstroida, Mikkonen sanoo Viiden jälkeen -haastattelussa ja tarttuu tärisevin käsin vesilasiin. 

– On myös hetkiä, kun ei ole tärinää. Mutta jännittävä tilanne lisää sitä, hän jatkaa. 

Hänen miehensä Timo T.A. Mikkonen menehtyi 2017, jolloin Nina jäi kahden pojan yksinhuoltajaäidiksi. 

Aikoinaan hän tuli miehensä myötä julkisuuteen ryminällä, kun heidän seurustelustaan kerrottiin kaikelle kansalle. Hänen miehensä oli tuohon aikaan vielä tahollaan naimisissa. 

Julkisuuteen singahtamista yhdessä yössä Nina kuvailee ”aivan hirveäksi” kokemukseksi. 

– Niistä ajoista olen usein ajatellut, että ehkä olisi hyvä kirjoittaa kirja ihan siitäkin syystä, että siinä voisi olla mediallekin arvokasta ajattelemisen aihetta, hän pohtii. 

Jutun alussa olevalla videolla Nina Mikkonen kertoo kohtaamisesta, joka sai hänet kertomaan vapinasairaudestaan julkisuuteen. 

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

15:42imgNina Mikkonen työskentelee myös kuolindoulana. Katso videolta, mitä se tarkoittaa.

