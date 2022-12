Zelenskyi valoi ukrainalaisiin toivoa tunteikkaassa puheessaan: "Yksikään kamikaze-lennokki ei voi himmentää joulun aamunkoittoa"

Presidentti julkaisi kynttilöin valaistun puheensa jouluaattona, kun sotaa on kestänyt päivälleen 10 kuukautta. Sinä aikana kymmenet tuhannet ihmiset ovat kuolleet ja miljoonat joutuneet jättämään kotinsa.

– Vaikka vapaudella on kallis hinta, orjuus maksaisi vieläkin enemmän, Zelenskyi sanoi.

– Sodan alusta lähtien olemme kestäneet hyökkäyksiä, uhkauksia, ydinaseilla kiristämistä, terroria, ohjusiskuja. Me kestämme tämän talven, koska tiedämme minkä vuoksi taistelemme.

Zelenskyi muisti puheessaan niitä ukrainalaisia, jotka viettävät parhaillaan joulua. Suurin osa ukrainalaisista on ortodokseja, jotka juhlivat joulua vasta tammikuussa.

– Me hymyilemme ja pysymme iloisina, kuten aina. Mutta on yksi ero – me emme odota ihmeen tapahtuvan, vaan teemme sen itse.