Nimekäs kuljettaja takaisin rallin MM-sarjaan?

Dani Sordo, 41, saattaa palata ajamaan vielä MM-ralleja Hyundain Rally1-autolla.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kenian MM-ralli 20.–23.3. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Espanjalaiskonkari Sordo on edustanut Hyundaita siitä lähtien, kun eteläkorealaismerkki palasi rallin MM-sarjaan vuonna 2014. Vuodesta 2018 mies on kaasutellut kuitenkin osa-aikaiskuskina. Viime vuonna hän osallistui kolmeen MM-ralliin, joista tulokset olivat kelpo luokkaa: 5, 3 ja 2.

Sordo ajaa juuri julkistetulla sopimuksella tänä vuonna Hyundain Rally2-autolla Portugalin mestaruussarjaa, mutta miehen Rally1-ura ei ole välttämättä paketissa, Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul sanoo.

– Ei, se ei tarkoita sitä. En kuitenkaan sano myöskään mitään muuta. Askel askeleelta, Abiteboul pudotteli DirtFishille.

Tallipäällikkö kertoi Sordon olevan ohjelmansa myötä yhä osa Hyundai-perhettä.

– Ja kun olet osa perhettä, aina on, tiedätkö, enemmän mahdollisuuksia. Puhumme kuitenkin näistä mahdollisuuksista aikanaan.

"Ensimmäinen, joka kutsutaan juhliin"

Hyundailla ajaa tänä vuonna MM-sarjan pääluokassa kolme kokopäiväkuljettajaa: Thierry Neuville, Ott Tänak ja Adrien Fourmaux, joihin tiimi keskittyy. Ovi voi olla kuitenkin jossain kohtaa auki neljänteenkin autoon.

DirtFishillä oli kysymys, onko Sordolla mahdollisuus WRC-joutsenlauluun, jäähyväisiin.

– Yhteen viimeiseen, kahteen viimeisteen, kolmeen viimeiseen tai nollaan. Katsotaan, se selviää, Abiteboul kommentoi arvoituksellisesti.

– Hän on osa perhettä, ja uskokaa minua, jos on mahdollisuus, varmistamme, että hän on ensimmäinen, joka kutsutaan juhliin.

Sordo on nimekäs kuljettaja, joka on kilpaillut MM-sarjassa jo 2000-luvun ensimmäisestä vuosikymmenestä lähtien. Parhaimmillaan hän on yltänyt MM-sarjassa kolmanneksi kausina 2008 ja 2009, jolloin hän ohjasti Citroenia. Osakilpailuvoittoja miehellä on kolme.