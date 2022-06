Niko Saarisella on edessään poikkeuksellinen juhannus: "Sitten saa myös vähän kaljoitella"

Radiojuontaja ja sisällöntuottaja Niko Saarinen on aikaisempina vuosina nauttinut juhannuksesta rennoissa merkeissä festareilla tai mökillä, mutta tänä vuonna hänellä on poikkeuksellisesti edessään työntäyteinen viikonloppu.

Juhannuksella on Saariselle erityinen paikka sydämessä. Esimerkiksi lapsuudessaan Saarinen kertoo viettäneen juhannuksiaan mökillä perheensä kesken perisuomalaiseen tapaan.

– Jos yksi juhla kuvaa suomalaisuutta, se on juhannus. Siinä on jotain niin maagista – ei tule pimeää ja se tietty fiilis. Missä tahansa olet Suomen sisällä, sinulla on tietynlainen mielentila - paitsi Helsingissä!