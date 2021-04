Niinistö esitti huolensa hallituskriisistä – asiantuntija muistuttaa sisäänrakennetusta ongelmasta: "Selvästi Niinistö kipuilee tämän kanssa, että hänellä on niin vähän valtaa"

Presidentti pysyy poissa hallituksen muodostamisesta

Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta huomauttaa, että vaikka asiasta ei ole tarkkaa juridista säännöstöä, poliittisen yhteisymmärryksen mukaan hallituksen muodostaminen ja toiminta on hallituksen vastuulla ja hallitus on poliittisessa vastuussa eduskunnalle.

Julkisuudessa ei ole tietoa, miten ja kenelle Niinistö on huolensa ilmaissut.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut Ilta-Sanomille käyneensä Niinistön kanssa keskustelun hallituksen tilanteesta, mutta hän ei ollut halunnut kommentoida asiaa tarkemmin.

Huolen ilmaiseminen on Raunion mukaan joka tapauksessa melko poikkeuksellista.

– Kyllähän meillä on totuttu siihen, ettei presidentti puutu hallitusten toimintaan.

Vaikuttaminen on julkisuudelta piilossa

Raunion mukaan Suomessa on totuttu ensin Tarja Halosen ja nyt Niinistön kaudella siihen, että presidentti pyrkii vaikuttamaan piilossa julkisuudelta.

– Jos Niinistö on tuonut tämän esille vaikka suoralla yhteydenotolla hallituksen avainhenkilöihin, se noudattaa tätä kaavaa, että presidentit vaikuttavat nimenomaan julkisuudelta piilossa.

Raunio muistuttaa, että presidentti on tehtäviensä vuoksi jatkuvassa yhteydessä pääministeriin ja ulkoministeriin.

Ulkopolitiikkaa lukuun ottamatta presidentillä ei juurikaan ole toimivaltaa, joten hän on sivussa kaikesta poliittisesta valmistelusta.

Sisäänrakennettu suosion ongelma

Jos presidentti haluaa jollain tavalla vaikuttaa, käytössä on Raunion mukaan kaksi kanavaa. Toinen on olla kulisseissa yhteydessä eri tahoihin, ja toinen tapa on ottaa kantaa julkisten puheiden ja muiden ulostulojen kautta.