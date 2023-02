Presidentti Niinistö: Syksyllä esitettiin presidentin valtaoikeuksien horjuttamista – "Jos niin haluatte, muuttakaa perustuslakia"

Niinistö kertoo vastauksensa esityksiin pysyneen samana: jos valtaoikeuksiin halutaan muutosta, on sitten avoimesti oltava rohkeutta pyrkiä perustuslain muuttamiseen.

EU-johtajien pöydässä puidaan Ukrainaa ilman presidenttiä

Niinistö myöntää, että esimerkiksi EU-johtajien pöydässä, jossa Suomea edustaa pääministeri, käsitellään tällä hetkellä paljon Ukrainaan liittyviä asioita. Kaikki samanlaatuiset kysymykset on kuitenkin käsitelty myös kotimaassa tasavallan presidentin ja hallituksen yhteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa eli niin kutsutussa tp-utvassa, Niinistö muistuttaa.

– Päinvastoin on ihan luontevaa, että pääministerin poliittisessa kabinetissa on montakin neuvonantajaa, Niinistö sanoo.

"Horjuttamista ei kannata peitellä"

– Mutta sitä ei kannata peitellä, että koko viime syksy on esitetty sellaisiakin näkemyksiä, joilla presidentin valtaoikeuksia olisi huomattavasti horjutettu, Niinistö sanoo.

– Jos halutaan, että Suomessa on vain edustuksellinen presidentti, niin siitä vaan sitten, jos semmoinen enemmistö on. Demokratiassa on kuitenkin syytä kunnioittaa perustuslakia, Niinistö lisää.