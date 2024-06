Niinan elämä luisui alamäkeen jo 13-vuotiaana – kuvioihin tuli väkivaltaa, päihteitä ja rikoksia: "On hirveän raskasta elää jatkuvassa pelossa"

Niinan mukaan hänen oman elämänsä traumat ja useat eri tekijät johtivat siihen, että elämä lähti alamäkeen jo hyvin nuorena. Niinan nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.

– Minulla on ollut vaikeita asioita elämässäni. Huumeet tuntuivat siinä kohtaa luonnolliselta vaihtoehdolta lähteä korjaamaan tilannetta, koska minulla ei ollut parempiakaan keinoja käsitellä asioita, hän kertoo.

Vailla kotia vuosia

Elämä sai uuden suunnan

Nyt Niina on saanut käännettyä elämänsä suunnan. Syksyllä hän on ollut viisi vuotta täysin päihteetön.

– En yksinkertaisesti jaksanut sitä elämää enää. On hirveän raskasta elää jatkuvassa pelossa, elää seuraavan huumeannoksen takia.

– Ensimmäistä kertaa elämässäni olen alkanut voimaan hyvin. Se on parasta tässä uudessa elämässä. Se ei ole kuitenkaan tullut itsestään, vaan on vaatinut vuosien terapiaa, päihdehoidon ja vertaistukiryhmiä.

Lapselle on tärkeää opettaa tunnetaitoja ja rajoja

– Henkilökohtaisesti ajattelen, että lapselle on tärkeää opettaa tunnetaitoja ja rajoja ja tarjota hänelle tarvittavaa tukea. Lisäksi on tärkeää kohdata lapsi sellaisena kuin hän on.