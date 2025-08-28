NHL-suuruus Connor McDavidia hiillostettiin sopimusasioista

Edmonton Oilersin tähtipelaaja Connor McDavidilla on vuosi jäljellä nykyistä sopimustaan. Uutta sopimusta hän aikoo miettiä rauhassa.

Valmistautuessaan viimeiseen sopimuskauteensa Edmontonin supertähti Connor McDavid sanoi, ettei hän aio kiirehtiä jatkoneuvotteluja.

– Kuten sanoin kesäkuussa, minulla oli täysi aikomus ottaa asia rauhallisesti, ja näen edelleen samoin. Käytän kaiken rauhallisesti ja käyn kaiken läpi, McDavid sanoi keskiviikkona.

28-vuotias hyökkääjä puhui medialle Kanadan olympiajoukkueen orientaatioleirillä Calgaryssa. Kyseessä olivat hänen ensimmäiset kommenttinsa sitten kesäkuun Stanley Cup -finaalien, jossa Edmonton hävisi toista vuotta putkeen Florida Panthersille

McDavid sanoi, että hänen tavoitteenaan on edelleen johdattaa Edmonton ensimmäiseen mestaruuteensa sitten vuoden 1990.

– Minulla on täysi aikomus voittaa Stanley Cup Edmontonissa. Se on ehkä ainoa tavoitteeni Kanadan kanssa voitetun kultamitalin jälkeen.

– Käytän kaiken aikani pohtiakseni asioita läpi rauhallisesti perheeni, agenttini ja kaikkien asianosaisten kanssa.

Kovapalkkaisin pelaaja

McDavidilla on käynnistymässä viimeinen vuosi kahdeksanvuotisesta ja 100 miljoonan dollarin arvoisesta sopimuksesta, joka allekirjoitettiin heinäkuussa 2017.

Uusi sopimus todennäköisesti tekee Oilersin kapteenista yhden NHL-historian parhaiten palkatuista pelaajista.

Tällä hetkellä hänen sopimuksensa keskimääräinen vuosiarvo on 12,5 miljoonaa dollaria. McDavid on liigan neljänneksi kovapalkkaisin pelaaja joukkuetoverinsa Leon Draisaitlin (14 miljoonaa dollaria), Toronton Auston Matthewsin (13,25 miljoonaa dollaria) ja Coloradon Nathan MacKinnonin (12,6 miljoonaa dollaria) jälkeen.

McDavid teki viime kaudella 100 pistettä (26 maalia ja 74 syöttöä) 67 ottelussa. Sen lisäksi hän takoi pudotuspeleissä 33 pistettä (7+26) 22 ottelussa.

Kolme kertaa NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu McDavid on tehnyt urallaan 1 082 pistettä (361+721) 712 ottelussa.