NHL:ssä pelaavan Colorado Avalanchen supertähti Nathan MacKinnonista tuli seurahistorian kaikkien aikojen tehokkain pelaaja.
MacKinnon teki hienon esityön Coloradon NHL-kauden avausmaaliin. Piste oli MacKinnonille NHL-uran 1 016:s.
Tehopisteen myötä MacKinnon teki seurahistoriaa, sillä hän nousi yksin Coloradon kaikkien aikojen pistepörssin kärkeen ohi Joe Sakicin.
Sakic on MacKinnonin edellä vielä seuran kaikkien aikojen maalipörssissä. MacKinnon on kolmantena vielä 24 maalin päässä Sakicista.
Colorado johtaa Los Angeles Kingsia toisessa erässä maalein 3–0.