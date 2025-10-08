NHL-hyökkääjä Teuvo Teräväinen avasi kautensa tehokkaasti, kun hänen edustamansa Chicago Blackhawks koki niukan 2–3-tappion Florida Panthersille.
NHL-kausi käynnistyi komeasti mestaruusviirinnostajaisilla Floridassa. Mutta kun kiekko putosi jäähän, vastasi vierasjoukkue Chicago NHL-kauden avausmaalista.
Teräväinen ja Tyler Bertuzzi pelasivat Frank Nazarin läpiajoon, eikä 21-vuotias jenkkihyökkääjä erehtynyt.
Florida kuitenkin nappasi johtoaseman itselleen vielä avauserän aikana A.J. Greerin ja Carter Verhaeghen osumilla.
Toisessa erässä nähtiin NHL-kauden ensimmäinen suomalaismaali. Avausmaalinkin järjestelleet Nazar ja Teräväinen pääsivät ylivoimahyökkäykseen, jonka päätteeksi Teräväinen naulasi kiekon verkkoon.
Floridan Jesper Boqvist ratkaisi kuitenkin voiton isännille päätöserän puolivälissä.
Floridan Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola jäivät ottelussa pisteittä.